Назван состав сборной России по скалолазанию на домашний ЧМ

Федерация скалолазания России (ФСР) определила состав национальной сборной на домашний чемпионат мира 2021 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСР.

Лазание на скорость:

женщины: Екатерина Баращук, Елизавета Иванова, Юлия Каплина, Мария Красавина, Полина Кулагина;

мужчины: Арсений Богомолов, Владислав Деулин, Лев Рудацкий, Дмитрий Тимофеев, Александр Шиков.

Боулдеринг:

женщины: Екатерина Киприянова, Елена Красовская, Ирина Кузьменко, Полина Кулагина, Виктория Мешкова;

мужчины: Сергей Лужецкий, Алексей Рубцов, Сергей Скородумов, Вадим Тимонов, Николай Яриловец.

Лазание на трудность:

женщины: Елена Красовская, Дарья Мезенцева, Виктория Мешкова, Олеся Просекова, Динара Фахритдинова;

мужчины: Евгений Зазулин, Вадим Мальщуков, Дмитрий Попов, Сергей Тюпышев, Владислав Шевченко.

Чемпионат мира в Москве пройдёт 15—21 сентября во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой и легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА.

Ранее трёхкратный обладатель Кубка мира по скалолазанию россиянин Станислав Кокорин ответил на вопрос, не возникало ли у него желания принять участие в шоу «Русский ниндзя».