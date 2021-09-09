Назван состав сборной России по скалолазанию на домашний ЧМ

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Федерация скалолазания России (ФСР) определила состав национальной сборной на домашний чемпионат мира 2021 года.
Назван состав сборной России по скалолазанию на домашний ЧМ
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСР.

Лазание на скорость:

женщины: Екатерина Баращук, Елизавета Иванова, Юлия Каплина, Мария Красавина, Полина Кулагина;

мужчины: Арсений Богомолов, Владислав Деулин, Лев Рудацкий, Дмитрий Тимофеев, Александр Шиков.

Боулдеринг:

женщины: Екатерина Киприянова, Елена Красовская, Ирина Кузьменко, Полина Кулагина, Виктория Мешкова;

мужчины: Сергей Лужецкий, Алексей Рубцов, Сергей Скородумов, Вадим Тимонов, Николай Яриловец.

Лазание на трудность:

женщины: Елена Красовская, Дарья Мезенцева, Виктория Мешкова, Олеся Просекова, Динара Фахритдинова;

мужчины: Евгений Зазулин, Вадим Мальщуков, Дмитрий Попов, Сергей Тюпышев, Владислав Шевченко.

Чемпионат мира в Москве пройдёт 15—21 сентября во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой и легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА.

Ранее трёхкратный обладатель Кубка мира по скалолазанию россиянин Станислав Кокорин ответил на вопрос, не возникало ли у него желания принять участие в шоу «Русский ниндзя».

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