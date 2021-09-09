Назван состав сборной России по скалолазанию на домашний ЧМ
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСР.
Лазание на скорость:
женщины: Екатерина Баращук, Елизавета Иванова, Юлия Каплина, Мария Красавина, Полина Кулагина;
мужчины: Арсений Богомолов, Владислав Деулин, Лев Рудацкий, Дмитрий Тимофеев, Александр Шиков.
Боулдеринг:
женщины: Екатерина Киприянова, Елена Красовская, Ирина Кузьменко, Полина Кулагина, Виктория Мешкова;
мужчины: Сергей Лужецкий, Алексей Рубцов, Сергей Скородумов, Вадим Тимонов, Николай Яриловец.
Лазание на трудность:
женщины: Елена Красовская, Дарья Мезенцева, Виктория Мешкова, Олеся Просекова, Динара Фахритдинова;
мужчины: Евгений Зазулин, Вадим Мальщуков, Дмитрий Попов, Сергей Тюпышев, Владислав Шевченко.
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