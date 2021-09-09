Министерства спорта России и Египта подписали межведомственный меморандум

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Глава Министерства по делам молодёжи и спорта России Олег Матыцин и его египетский коллега Ашраф Субхи подписали российско-египетский план действий по реализации межведомственного меморандума на 2021—2023 годы.
Министерства спорта России и Египта подписали межведомственный меморандум
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Документом предусмотрено проведение совместных учебно-тренировочных и иных мероприятий по сквошу и футболу, взаимодействие в части паралимпийского спорта, а также расширение сотрудничества в области образования и спортивной науки, сообщает пресс-служба ведомства.

Встреча министров состоялась в рамках IX Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который проходит в Казани 8—10 сентября.

Ранее министр спорта оценил выступление сборной России по футболу.

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