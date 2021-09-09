Кокорин рассказал, как его изменило рождение сына

Нападающий итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Александр Кокорин признался, что серьёзно изменился после появления на свет сына.

«Для меня семья важнее футбола. Если с моей семьей всё в порядке, я могу сосредоточиться на футболе. Когда родился мой сын, я изменился, потому что раньше не понимал жизнь на сто процентов», — цитирует Кокорина пресс-служба «Фиорентины».

Российский нападающий признался, что стал более ответственным и большую часть времени стал проводить дома.

Кокорин известен по выступлениям за московские «Динамо», «Спартак», махачкалинский «Анжи», санкт-петербургский «Зенит» и «Сочи». Зимой 2021 года он пополнил состав «Фиорентины». В Италии он провёл четыре матча, не отметившись результативными действиями.

Ранее Кокорин рассказал о своих ненавистниках.