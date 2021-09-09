Кокорин рассказал, что у него много ненавистников

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал о своих ненавистниках.

«У меня много ненавистников. Я могу делать небольшие ошибки, но все говорят о них так, словно они большие. Поэтому я должен тщательно обдумывать то, что делаю. Например, если игрок идёт в ресторан после матча, он должен понимать, что, возможно, кто-то его фотографирует и оттуда может возникнуть проблема не только в футболе, но и в семье. Футболист должен быть умным и хорошо разбираться во всех ситуациях», — цитирует Кокорина пресс-служба «Фиорентины».

В нынешнем сезоне Кокорин провёл за «Фиорентину» четыре матча и не отметился результативными действиями.

Ранее Кокорин признался, что не cкучает по России.