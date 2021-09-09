Футболист «Локомотива» Миранчук пройдёт курс лечения в Германии

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук отправится в Германию, где пройдёт курс лечения в одной из клиник.

Об этом сообщили в пресс-службе «Локомотива».

Отмечается, что ранее Миранчук прошёл обследование в Германии на предмет повреждения сухожилия. По его результатам футболисту было рекомендовано пройти курс консервативного лечения. Таким образом, ближайшее время спортсмен проведёт в одной из немецких клиник, после чего ему будет проведено контрольное обследование.

Антон Миранчук известен по выступлениям за эстонскую «Левадию» и «Локомотив». Цвета железнодорожников он защищает с 2013 года. На его счету 140 официальных матчей в футболке красно-зелёных и 31 гол.

Ранее Вадим Шпинёв, агент полузащитника московского «Локомотива» Антона Миранчука, прокомментировал информацию, что его клиент может пропустить из-за повреждения от двух до шести месяцев.