Агент Антона Миранчука рассказал о травме игрока

Вадим Шпинёв, агент полузащитника московского «Локомотива» Антона Миранчука, прокомментировал информацию, что его клиент может пропустить из-за повреждения от двух до шести месяцев.

«Травма, которая привела к данному развитию событий, была получена Миранчуком ранее. Сейчас она просто оказалась в запущенном состоянии», — цитирует Шпинёва «Чемпионат».

По словам агента, есть несколько вариантов развития событий, в том числе и консервативное лечение.

«О худшем варианте развития событий даже не хочется думать. Полную информацию о состоянии здоровья Миранчука должен сообщать «Локомотив», — сказал он.

В нынешнем сезоне Миранчук провёл за «Локомотив» четыре игры, в которых отдал одну результативную передачу.

Ранее Марк Санлехи, агент полузащитника испанской «Барселоны» Алекса Кольядо, прокомментировал новость о возможном трансфере своего клиента в московский ЦСКА.