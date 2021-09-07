Агент Антона Миранчука рассказал о травме игрока
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«Травма, которая привела к данному развитию событий, была получена Миранчуком ранее. Сейчас она просто оказалась в запущенном состоянии», — цитирует Шпинёва «Чемпионат».
По словам агента, есть несколько вариантов развития событий, в том числе и консервативное лечение.
«О худшем варианте развития событий даже не хочется думать. Полную информацию о состоянии здоровья Миранчука должен сообщать «Локомотив», — сказал он.
В нынешнем сезоне Миранчук провёл за «Локомотив» четыре игры, в которых отдал одну результативную передачу.
Ранее Марк Санлехи, агент полузащитника испанской «Барселоны» Алекса Кольядо, прокомментировал новость о возможном трансфере своего клиента в московский ЦСКА.