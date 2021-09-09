СЭ: «Локомотив» попросил у РЖД дополнительные 3 млрд рублей
- © fclm.ru
Как сообщает «Спорт-Экспресс», московский клуб попросил у РЖД дополнительные 3 млрд рублей.
Отмечается, что вопрос будет внесён в повестку ближайшего совета директоров РЖД.
После шести туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» с 12 очками занимает четвёртую строчку в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что руководство Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг, в которую входит РПЛ, выступило против идеи проведения чемпионата мира по футболу каждые два года.