СЭ: «Локомотив» попросил у РЖД дополнительные 3 млрд рублей

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Руководство московского «Локомотива» обратилось в совет директоров ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) за дополнительным бюджетом.
СЭ: «Локомотив» попросил у РЖД дополнительные 3 млрд рублей
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Как сообщает «Спорт-Экспресс», московский клуб попросил у РЖД дополнительные 3 млрд рублей.

Отмечается, что вопрос будет внесён в повестку ближайшего совета директоров РЖД.

После шести туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» с 12 очками занимает четвёртую строчку в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что руководство Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг, в которую входит РПЛ, выступило против идеи проведения чемпионата мира по футболу каждые два года.

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