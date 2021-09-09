Кузьмичёв будет курировать систему подготовки молодых футболистов «Спартака»

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что Владимир Кузьмичёв будет курировать систему подготовки молодых футболистов команды.
Кузьмичёв будет курировать систему подготовки молодых футболистов «Спартака»
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«Кузьмичёв известен болельщикам по многолетней работе в московском «Локомотиве». Руй Витория воспринял новость позитивно. Тренер уже познакомился с Владимиром и переговорил с ним», — цитирует Зеленова официальный сайт московского клуба.

После шести туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал семь очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице.

Ранее Джулиано Родригес, агент 17-летнего нападающего «Атлетико Минейро» Савио, прокомментировал новость о том, что московский ЦСКА предложил за его клиента €10 млн.

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