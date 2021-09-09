Колосков назвал деньги главной мотивацией ФИФА проводить ЧМ раз в два года
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- РИА Новости
«Конечно, к развитию футбола это не имеет никакого отношения, ведь это нанесёт ущерб континентальным соревнованиям — чемпионатам Европы, Африки, Южной Америки, Азии. Поэтому — да, деньги (главная мотивация ФИФА). Но ведь надо понимать, что в футболе это не главное», — сказал Колосков в интервью RT.
Ранее он заявил, что в случае проведения чемпионата мира раз в два года престиж турнира снизится.