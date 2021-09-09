Алиев — о сборной России на ЧМ-2021 по мини-футболу: мы раздражители для всех команд

Короткая ссылка
Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев поделился ожиданиями от предстоящего выступления национальной команды на чемпионате мира 2021 года в Литве.
Алиев — о сборной России на ЧМ-2021 по мини-футболу: мы раздражители для всех команд
  • © РФС

«Не люблю, когда сами себя называют фаворитами. Могу сказать, что мы представляем силу и являемся раздражителем для всех команд», — цитирует Алиева РИА Новости.

По его мнению, российская команда будет испытывать со стороны других сборных давление из-за санкций против страны. Он напомнил, что на домашнем чемпионате мира по пляжному футболу судейство было не особо нейтральным.

«И несмотря на эти сложности, наши друзья из пляжного футбола смогли завоевать золото», — сказал Алиев.

Сборная России по мини-футболу является вице-чемпионом мира.

Мировое первенство состоится в Литве с 12 сентября по 3 октября. Матчи турнира пройдут в Вильнюсе, Клайпеде и Каунасе.

Ранее сообщалось, что был назван состав сборной России по мини-футболу на чемпионат мира в Литве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить