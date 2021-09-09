Алиев — о сборной России на ЧМ-2021 по мини-футболу: мы раздражители для всех команд

Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев поделился ожиданиями от предстоящего выступления национальной команды на чемпионате мира 2021 года в Литве.

«Не люблю, когда сами себя называют фаворитами. Могу сказать, что мы представляем силу и являемся раздражителем для всех команд», — цитирует Алиева РИА Новости.

По его мнению, российская команда будет испытывать со стороны других сборных давление из-за санкций против страны. Он напомнил, что на домашнем чемпионате мира по пляжному футболу судейство было не особо нейтральным.

«И несмотря на эти сложности, наши друзья из пляжного футбола смогли завоевать золото», — сказал Алиев.

Сборная России по мини-футболу является вице-чемпионом мира.

Мировое первенство состоится в Литве с 12 сентября по 3 октября. Матчи турнира пройдут в Вильнюсе, Клайпеде и Каунасе.

Ранее сообщалось, что был назван состав сборной России по мини-футболу на чемпионат мира в Литве.