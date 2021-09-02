Назван состав сборной России по мини-футболу на чемпионат мира в Литве

Стал известен состав сборной России по мини-футболу на чемпионат мира 2021 года в Литве.

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Как сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА), в заявку национальной команды вошли 16 футболистов. — вратари: Георгий Замтарадзе, Альберт Цайдер, Дмитрий Путилов; — защитники: Ромуло, Иван Милованов, Робиньо, Данил Давыдов. — нападающие: Артём Антошкин, Руслан Кудзиев, Янар Асадов, Эдер Лима, Сергей Абрамов, Артём Ниязов, Иван Чишкала, Сергей Абрамович, Андрей Афанасьев. Чемпионат мира пройдёт с 12 сентября по 3 октября. На групповом этапе Россия встретится с Узбекистаном, Гватемалой и Египтом. Ранее сообщалось, что матч отбора ЧМ-2022 Кипр — Россия обслужит испанская бригада арбитров.