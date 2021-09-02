Назван состав сборной России по мини-футболу на чемпионат мира в Литве
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Как сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА), в заявку национальной команды вошли 16 футболистов.
— вратари: Георгий Замтарадзе, Альберт Цайдер, Дмитрий Путилов;
— защитники: Ромуло, Иван Милованов, Робиньо, Данил Давыдов.
— нападающие: Артём Антошкин, Руслан Кудзиев, Янар Асадов, Эдер Лима, Сергей Абрамов, Артём Ниязов, Иван Чишкала, Сергей Абрамович, Андрей Афанасьев.
Чемпионат мира пройдёт с 12 сентября по 3 октября.
На групповом этапе Россия встретится с Узбекистаном, Гватемалой и Египтом.
Ранее сообщалось, что матч отбора ЧМ-2022 Кипр — Россия обслужит испанская бригада арбитров.