Назван состав сборной России по мини-футболу на чемпионат мира в Литве

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Стал известен состав сборной России по мини-футболу на чемпионат мира 2021 года в Литве.
Назван состав сборной России по мини-футболу на чемпионат мира в Литве
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Как сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА), в заявку национальной команды вошли 16 футболистов.

— вратари: Георгий Замтарадзе, Альберт Цайдер, Дмитрий Путилов;

— защитники: Ромуло, Иван Милованов, Робиньо, Данил Давыдов.

— нападающие: Артём Антошкин, Руслан Кудзиев, Янар Асадов, Эдер Лима, Сергей Абрамов, Артём Ниязов, Иван Чишкала, Сергей Абрамович, Андрей Афанасьев.

Чемпионат мира пройдёт с 12 сентября по 3 октября.

На групповом этапе Россия встретится с Узбекистаном, Гватемалой и Египтом.

Ранее сообщалось, что матч отбора ЧМ-2022 Кипр — Россия обслужит испанская бригада арбитров.

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