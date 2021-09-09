Аленичев призвал Дзагоева вернуться в сборную России

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев обратился к полузащитнику московского ЦСКА Алану Дзагоеву с призывом вернуться в национальную команду России.

«Обращаюсь к Алану Дзагоеву: как можно быстрее набирай форму, лови тонус! С твоим возвращением у сборной России появится комбинационный стиль. Считаю Дзагоева одним из лучших центральных полузащитников Российской премьер-лиги. Алан способен разрезающей, тонкой передачей найти форварда на чужой половине поля. Это как раз то, чего сейчас не хватает национальной команде», — цитирует Аленичева «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Дзагоев провёл пять матчей за ЦСКА в РПЛ и отдал одну результативную передачу.

Ранее Аленичев оценил результаты сборной России в сентябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.