Аленичев уверен, что Карпин выведет сборную России на ЧМ-2022

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил результаты сборной России в сентябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
Аленичев уверен, что Карпин выведет сборную России на ЧМ-2022
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«Качество игры национальной команды в сентябре оказалось средним. Всё решится в конце осени в заключительном матче группы с Хорватией. Уверен, что как минимум второе место останется за сборной России — значит, пройдём в стыки», — цитирует Аленичева «Спорт-Экспресс».

Также тренер поделился ожиданиями от матча с Хорватией.

«Хорватия — фаворит, но Россия поборется с хорватами за победу — в игре и в турнире в целом. Уверен, что Карпин завоюет путёвку на чемпионат мира», — сказал он.

После шести туров отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Россия занимает второе место в группе H с 13 очками, уступая Хорватии по разнице мячей.

Ранее Карпин оценил результаты сборной России в сентябрьских матчах отбора ЧМ-2022.

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