Нападающий «Локомотива» Камано смог вылететь из Гвинеи

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Пресс-служба московского «Локомотива» сообщила, что нападающий команды смог вылететь из Гвинеи и ожидает своего рейса в Москву.
Нападающий «Локомотива» Камано смог вылететь из Гвинеи
  • © fclm.ru

«В течение дня нападающий должен прибыть в расположение команды», — говорится на официальном странице московского клуба в Twitter.

Напомним, что у Камано возникли проблемы с вылетом из-за государственного переворота в Гвинее.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) нападающий провёл шесть матчей за «Локомотив» и не отметился результативными действиями.

Ранее Камано рассказал, что «Локомотив» пытается вывезти его из Гвинеи.

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