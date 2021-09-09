Нападающий «Локомотива» Камано смог вылететь из Гвинеи
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«В течение дня нападающий должен прибыть в расположение команды», — говорится на официальном странице московского клуба в Twitter.
Напомним, что у Камано возникли проблемы с вылетом из-за государственного переворота в Гвинее.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) нападающий провёл шесть матчей за «Локомотив» и не отметился результативными действиями.
Ранее Камано рассказал, что «Локомотив» пытается вывезти его из Гвинеи.