CША победили Гондурас в матче отбора ЧМ-2022

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Сборная США одержала победу над национальной командой Гондураса в матче третьего тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
CША победили Гондурас в матче отбора ЧМ-2022
  • © AP

Встреча проходила в Гондурасе и завершилась со счетом 4:1.

В составе сборной США забитыми мячами отметились Энтони Робинсон, Рикардо Пепи, Бренден Ааронсон и Себастьян Ллетгет. У команды Гондураса — Брайан Мойя.

Таким образом, США набрали пять очков и расположились на третьем месте в турнирной таблице отбора ЧМ-2022 в зоне Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Гондурас с двумя очками идёт на шестой позиции.

Результаты других игр отбора ЧМ-2022:

— Канада 3:0 Сальвадор;

— Панама 1:1 Мексика;

— Коста-Рика 1:1 Ямайка;

Турнирное таблица:

1. Мексика (7), 2. Канада (5), 3. США (5), 4. Панама (5), 5. Коста-Рика (2), 6. Гондурас (2), 7. Сальвадор (2), 8. Ямайка.

Ранее сообщалось, что Россия победила Мальту в матче отбора ЧМ-2022.

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