CША победили Гондурас в матче отбора ЧМ-2022
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Встреча проходила в Гондурасе и завершилась со счетом 4:1.
В составе сборной США забитыми мячами отметились Энтони Робинсон, Рикардо Пепи, Бренден Ааронсон и Себастьян Ллетгет. У команды Гондураса — Брайан Мойя.
Таким образом, США набрали пять очков и расположились на третьем месте в турнирной таблице отбора ЧМ-2022 в зоне Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Гондурас с двумя очками идёт на шестой позиции.
Результаты других игр отбора ЧМ-2022:
— Канада 3:0 Сальвадор;
— Панама 1:1 Мексика;
— Коста-Рика 1:1 Ямайка;
Турнирное таблица:
1. Мексика (7), 2. Канада (5), 3. США (5), 4. Панама (5), 5. Коста-Рика (2), 6. Гондурас (2), 7. Сальвадор (2), 8. Ямайка.
Ранее сообщалось, что Россия победила Мальту в матче отбора ЧМ-2022.