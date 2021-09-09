Колесниченко рассказала, почему российские синхронистки не выступали в хайлайте на последнем ЧМ

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному Светлана Колесниченко объяснила, почему российские синхронистки не стали выступать в хайлайте на последнем чемпионате мира.

«Потому что не хватает времени на то, чтобы отрабатывать ещё одну программу. А кроме того, как мне кажется, политически более правильно периодически отдавать медаль кому-то другому. Чтобы не получилось как с художественной гимнастикой на Олимпиаде? Мне сложно судить о той ситуации, поэтому комментировать не берусь. В нашем случае первостепенная причина всё же в том, что мы сами не готовы браться за столь большое количество программ. Позиция лидеров в этом плане сильно обязывает: любое выступление — это большая ответственность. Поэтому, думаю, хайлайт немножко подождёт», — сказала Колесниченко в интервью RT.

Ранее Колесниченко выразила мнение, что Варвара Субботина будет выступать в сольном синхронном плавании после ухода Светланы Ромашиной.

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