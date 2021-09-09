Колесниченко считает, что Субботина будет выступать в сольном синхронном плавании после ухода Ромашиной

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному Светлана Колесниченко предположила, что после завершения карьеры семикратной победительницы Игр Светланы Ромашиной за сольные выступления в национальной команде начнёт выступать Варвара Субботина.

«Скорее всего, ей (солисткой) станет Варя Субботина. У меня был опыт сольных выступлений после Олимпийских игр в Рио. До этого я выступала в этом виде лишь на юниорском уровне, а тогда попала в ситуацию, когда Ромашина взяла тайм-аут, впереди был чемпионат мира в Будапеште и нужно было готовить сразу две сольные программы», — сказала Колесниченко в интервью RT.

Она отметила, что выиграла две золотые медали в соло, но в воде она себя ощущала не на таком хорошем уровне, как Ромашина.

«Если вдруг окажется так, что Варе будет тяжело тянуть все виды программы — а это, помимо соло, дуэта и группы, ещё и комбинация и, возможно, хайлайты, — я с удовольствием заберу какую-то из программ. Просто на данный момент у нас обговорено, что Варя будет делать два соло и два дуэта, а я пока буду выступать только в дуэтах. Сейчас, пока тренировки не начались, это разделение достаточно условно, но если будут силы, будет желание, то почему бы и нет?» — добавила спортсменка.

Ранее Колесниченко вспомнила, как она начала выступать в дуэте с Ромашиной.