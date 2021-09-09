Колесниченко: сначала я не шла с Ромашиной ни в какое сравнение

Короткая ссылка
Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному Светлана Колесниченко вспомнила, как она начала выступать в дуэте с семикратной олимпийской чемпионкой Свеланой Ромашиной.
Колесниченко: сначала я не шла с Ромашиной ни в какое сравнение
  • Reuters
  • © Antonio Bronic

«После Игр-2012, когда Наташа Ищенко ушла в декрет и меня поставили в пару к Светлане Ромашиной, я постоянно думала, что совершенно не подхожу на эту роль. Каждый день пыталась анализировать ситуацию, которая представлялась мне всё более и более провальной, и заканчивалось всё это одним и тем же вопросом: как тренеры вообще могли выбрать меня? Света на тот момент была уже трёхкратной олимпийской чемпионкой, понятно, что и в технике, и визуально, и вообще по всем критериям, какие только могли существовать, я не шла с ней ни в какое сравнение. И дико боялась, что на чемпионате мира это увидят все. В итоге у нас всё получилось, но было неимоверно тяжело», — сказала Колесниченко в интервью RT.

Ранее Колесниченко заявила, что любая синхронистка сборной России может продержаться три минуты под водой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить