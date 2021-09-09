Колесниченко: сначала я не шла с Ромашиной ни в какое сравнение

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному Светлана Колесниченко вспомнила, как она начала выступать в дуэте с семикратной олимпийской чемпионкой Свеланой Ромашиной.

«После Игр-2012, когда Наташа Ищенко ушла в декрет и меня поставили в пару к Светлане Ромашиной, я постоянно думала, что совершенно не подхожу на эту роль. Каждый день пыталась анализировать ситуацию, которая представлялась мне всё более и более провальной, и заканчивалось всё это одним и тем же вопросом: как тренеры вообще могли выбрать меня? Света на тот момент была уже трёхкратной олимпийской чемпионкой, понятно, что и в технике, и визуально, и вообще по всем критериям, какие только могли существовать, я не шла с ней ни в какое сравнение. И дико боялась, что на чемпионате мира это увидят все. В итоге у нас всё получилось, но было неимоверно тяжело», — сказала Колесниченко в интервью RT.

Ранее Колесниченко заявила, что любая синхронистка сборной России может продержаться три минуты под водой.