Колесниченко заявила, что любая синхронистка сборной России может продержаться три минуты под водой
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«Думаю, что три минуты под водой легко просидит любая из наших девочек. Лично мне трудно долго сидеть под водой без движения — боюсь задохнуться. На связках проще: там ты чётко знаешь, в какой момент выныриваешь. Поначалу это тяжело, потом становится легче, потому что нарабатывается функционал. На соревнованиях, кстати, ты делаешь первую связку, которая у нас бывает наиболее тяжёлой, выныриваешь, делаешь вдох и сразу понимаешь, как всё пойдёт дальше: отвалятся у тебя под конец программы ноги, или будет более или менее нормально. То есть начало программы — это всегда показатель готовности», — заявила Колесниченко в интервью RT.
Ранее сообщалось, что синхронистка Светлана Ромашина может выступить на Олимпиаде в парусном спорте.