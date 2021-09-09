Колесниченко заявила, что любая синхронистка сборной России может продержаться три минуты под водой

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко уверена, что любая синхронистка сборной России сможет продержаться три минуты под водой, но призналась, что сама при этом боится задохнуться.
Колесниченко заявила, что любая синхронистка сборной России может продержаться три минуты под водой
  • Reuters
  • © Molly Darlington

«Думаю, что три минуты под водой легко просидит любая из наших девочек. Лично мне трудно долго сидеть под водой без движения — боюсь задохнуться. На связках проще: там ты чётко знаешь, в какой момент выныриваешь. Поначалу это тяжело, потом становится легче, потому что нарабатывается функционал. На соревнованиях, кстати, ты делаешь первую связку, которая у нас бывает наиболее тяжёлой, выныриваешь, делаешь вдох и сразу понимаешь, как всё пойдёт дальше: отвалятся у тебя под конец программы ноги, или будет более или менее нормально. То есть начало программы — это всегда показатель готовности», — заявила Колесниченко в интервью RT.

Ранее сообщалось, что синхронистка Светлана Ромашина может выступить на Олимпиаде в парусном спорте.

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