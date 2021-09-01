Синхронистка Ромашина может выступить на Олимпиаде в парусном спорте

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Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала, что увлекается парусным спортом.
Синхронистка Ромашина может выступить на Олимпиаде в парусном спорте
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Я достаточно азартный человек, и было бы очень круто просто поехать на Олимпийские игры в другом виде спорта», — цитирует Ромашину ТАСС.

31-летняя Ромашина отметила, что в парусном спорте нет ограничений по возрасту, поэтому она сможет принять участие в одной из будущих Олимпиад.

Ромашина рассказала, что они с мужем увлекаются парусным спортом и в середине сентября планируют принять участие в регате.

На Играх-2020 Ромашина в составе сборной России по синхронному плаванию завоевала золотую медаль в групповых соревнованиях. После Олимпиады в Токио она дала понять, что хочет взять паузу в спортивной карьере.

Ранее российская синхронистка Варвара Субботина сообщила, что последние два года её преследует незнакомый человек, а также ей поступают регулярные угрозы.

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