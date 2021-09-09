Глава FINA: ЧМ по водным видам спорта в Казани в 2025 году пройдёт лучше, чем в 2015-м

Президент Международной федерации плавания (FINA) Хуссейн Аль-Муссалам поделился мнением по поводу чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года, который состоится в Казани.

«Мы обсуждали вопросы подготовки к чемпионату мира по водным видам спорта в Казани в 2025 году. Думаю, что это мероприятие пройдёт ещё лучше, чем в 2015-м. Тогда это была отправная точка, а сейчас могу быть уверенным в том, что в 2025 году мы проведём один из лучших чемпионатов, лучше, чем десять лет назад», — сказал Аль-Муссалам.

По его словам, поменяется абсолютно всё как в техническом плане организации турнира, так и в плане представлений. При этом он отметил, что в Казани и Будапеште отличная инфраструктура, которая и будет залогом успеха проведения будущих соревнований.

Ранее глава FINA высказался о словах американского пловца Мёрфи после победы Рылова на ОИ.