Загитова: помню, как подходила к Бузовой и тряслась

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова вспомнила, как была ведущей телешоу «Ледниковый период».

По её словам, ей было очень сложно быть ведущей передачи и не понимала, что спрятано за кадром.

«Помню, когда я подходила к участникам, например, к Ольге Бузовой, я уже вся тряслась. Не знала, что сказать, все мысли в кучу. И вроде вопросы придумывала, но уже на подходе все забывала. Так волновалась, что вместо «Оля» могла произнести совсем другое имя», — цитирует Загитову «Комсомольская правда».

Она отметила, что продолжала развиваться и работала с учителем, благодаря чему улучшала свои навыки.

Ранее Загитова прокомментировала пропуск Олимпиады-2022 в Пекине.