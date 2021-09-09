Загитова: помню, как подходила к Бузовой и тряслась

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Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова вспомнила, как была ведущей телешоу «Ледниковый период».
Загитова: помню, как подходила к Бузовой и тряслась
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

По её словам, ей было очень сложно быть ведущей передачи и не понимала, что спрятано за кадром.

«Помню, когда я подходила к участникам, например, к Ольге Бузовой, я уже вся тряслась. Не знала, что сказать, все мысли в кучу. И вроде вопросы придумывала, но уже на подходе все забывала. Так волновалась, что вместо «Оля» могла произнести совсем другое имя», — цитирует Загитову «Комсомольская правда».

Она отметила, что продолжала развиваться и работала с учителем, благодаря чему улучшала свои навыки.

Ранее Загитова прокомментировала пропуск Олимпиады-2022 в Пекине.

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