Загитова: не говорила, что завершила карьеру

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала пропуск Олимпиады-2022 в Пекине.
Загитова: не говорила, что завершила карьеру
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Надо адекватно оценивать свои возможности: в зимней Олимпиаде в Пекине я точно не буду участвовать», — цитирует Загитову «Комсомольская правда».

По её словам, в сезон необходимо входить заранее, чтобы заработать место в рейтинге, а за год явно не удастся подготовиться к Олимпиаде.

«Я скучаю по олимпийским эмоциям… Но я не говорила, что завершила карьеру», — добавила Загитова.

В 2019 году фигуристка приостановила спортивную карьеру, но продолжает работать в группе Этери Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что Загитова забросила шайбу с передачи Ротенберга в благотворительном матче СКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить