Загитова: не говорила, что завершила карьеру

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала пропуск Олимпиады-2022 в Пекине.

«Надо адекватно оценивать свои возможности: в зимней Олимпиаде в Пекине я точно не буду участвовать», — цитирует Загитову «Комсомольская правда».

По её словам, в сезон необходимо входить заранее, чтобы заработать место в рейтинге, а за год явно не удастся подготовиться к Олимпиаде.

«Я скучаю по олимпийским эмоциям… Но я не говорила, что завершила карьеру», — добавила Загитова.

В 2019 году фигуристка приостановила спортивную карьеру, но продолжает работать в группе Этери Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что Загитова забросила шайбу с передачи Ротенберга в благотворительном матче СКА.