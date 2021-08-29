Загитова забросила шайбу с передачи Ротенберга в благотворительном матче СКА

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в благотворительном хоккейном матче петербургского СКА.
Загитова забросила шайбу с передачи Ротенберга в благотворительном матче СКА
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

19-летняя фигуристка открыла счёт в игре с передачи вице-президента клуба и Федерации хоккея России (ФХР) Романа Ротенберга.

Благотворительный матч состоялся после презентации игроков СКА.

Ранее двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева призналась, что не понимает, почему её обвиняют в унижении Загитовой.

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