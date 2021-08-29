Загитова забросила шайбу с передачи Ротенберга в благотворительном матче СКА
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- РИА Новости
19-летняя фигуристка открыла счёт в игре с передачи вице-президента клуба и Федерации хоккея России (ФХР) Романа Ротенберга.
Благотворительный матч состоялся после презентации игроков СКА.
Ранее двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева призналась, что не понимает, почему её обвиняют в унижении Загитовой.
Алина Загитова забросила шайбу в благотворительном матче СКА pic.twitter.com/krbSjUreiD— Источник, знакомый с ситуацией (@optaluna) August 29, 2021