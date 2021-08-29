Загитова забросила шайбу с передачи Ротенберга в благотворительном матче СКА

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в благотворительном хоккейном матче петербургского СКА.

19-летняя фигуристка открыла счёт в игре с передачи вице-президента клуба и Федерации хоккея России (ФХР) Романа Ротенберга.

Благотворительный матч состоялся после презентации игроков СКА.

Ранее двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева призналась, что не понимает, почему её обвиняют в унижении Загитовой.