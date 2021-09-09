Третьяк заявил, что Брагин останется главным тренером сборной России по хоккею на ОИ-2022

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что главный тренер сборной России Валерий Брагин повезёт национальную команду на Олимпиаду 2022 года в Пекине.
Третьяк заявил, что Брагин останется главным тренером сборной России по хоккею на ОИ-2022
  • globallookpress.com
  • © Edijs Palens/XinHua

«Пока нет вероятностей, что кто-то другой повезёт команду. Брагин возглавляет сборную», — цитирует Третьяка Sport24.

При этом он считает нормальной практику совмещения должностей в клубе и сборной, так как тренер может в этом случае постоянно следить за формой игроков и налаживать какие-либо сочетания в команде.

Брагин также возглавляет петербургский СКА.

Ранее глава МОК высказался об участии игроков НХЛ в пекинской Олимпиаде.

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