Североамериканский журналист рассказал о возможном уходе Тарасенко из «Сент-Луиса»

Как сообщает североамериканский журналист Энди Стрикленд в Twitter, «Блюз» продолжают искать варианты для форварда, а в потенциальной сделке могут быть задействованы три клуба. При этом одна команда готова взять на себя часть зарплаты игрока.

29-летний Тарасенко был выбран «Сент-Луисом» на драфте 2010 года под общим 16-м номером и играет за команду с 2013 года. В его активе 531 матч за «Блюз», в котором он набрал 442 (218 + 224) очка.

Ранее генменеджер «Сент-Луиса» рассказал о возможном обмене Тарасенко.