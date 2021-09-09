Североамериканский журналист рассказал о возможном уходе Тарасенко из «Сент-Луиса»

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Североамериканский журналист рассказал о возможном уходе Тарасенко из «Сент-Луиса»
  • Reuters
  • © David Berding

Как сообщает североамериканский журналист Энди Стрикленд в Twitter, «Блюз» продолжают искать варианты для форварда, а в потенциальной сделке могут быть задействованы три клуба. При этом одна команда готова взять на себя часть зарплаты игрока.

29-летний Тарасенко был выбран «Сент-Луисом» на драфте 2010 года под общим 16-м номером и играет за команду с 2013 года. В его активе 531 матч за «Блюз», в котором он набрал 442 (218 + 224) очка.

Ранее генменеджер «Сент-Луиса» рассказал о возможном обмене Тарасенко.

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