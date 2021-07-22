Генменеджер «Сент-Луиса» рассказал о возможном обмене Тарасенко

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг рассказал о ситуации с возможным обменом российского нападающего Владимира Тарасенко в другую команду.

«Через пару дней после завершения сезона мне позвонил агент Тарасенко. Он объявил, что они считают, что им нужно сменить обстановку. Владимир предоставил список клубов, где хотел бы оказаться. Какая ситуация сейчас? Пока он должен готовиться так, будто начнёт следующий сезон в нашей команде», — приводит слова Армстронга The Athletic.

29-летний Тарасенко был выбран «Сент-Луисом» на драфте 2010 года под общим 16-м номером и играет за команду с 2013 года. В его активе 531 матч за «Блюз», в котором он набрал 442 (218 + 224) очка.

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