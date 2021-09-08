Firenze Viola: Кокорин не покинет «Фиорентину» как минимум до января

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Российский нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин не покинет клуб этой осенью.
Firenze Viola: Кокорин не покинет «Фиорентину» как минимум до января
  • globallookpress.com
  • © Spada/Keystone Press Agency

Как сообщает Firenze Viola, 30-летний игрок точно останется в клубе как минимум до января. Руководство «фиалок» верит в россиянина и не собирается продавать его в клуб из Турции, как об этом писали ранее. В «Фиорентине» ожидают, что Кокорин ещё продемонстрирует свой уровень, а во время матчей покажет такое же рвение и старание, как и во время тренировок и контрольных игр.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» зимой 2021 года. С тех пор он сыграл всего в четырёх официальных матчах и не отметился результативными действиями. В этом сезоне форвард не выходил на поле.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» пытается отдать Кокорина в аренду в турецкий клуб.

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