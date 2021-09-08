СМИ: «Фиорентина» пытается отдать Кокорина в аренду в турецкий клуб
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Об этом сообщает РБ. По информации источника, итальянский клуб ведёт переговоры с одним из турецких клубов по аренде Кокорина.
При этом «Фиорентина» возьмёт на себя половину зарплаты футболиста. Сам нападающий не хочет покидать Италию.
Кокорин перешёл в «Фиорентину» зимой 2021 года. С тех пор он сыграл всего в четырёх официальных матчах и не отметился результативными действиями.
Ранее «Фиорентина» обыграла «Торино» в матче Серии А.