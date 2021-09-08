СМИ: «Фиорентина» пытается отдать Кокорина в аренду в турецкий клуб

Итальянская «Фиорентина» готова отдать российского нападающего Александра Кокорина в аренду в турецкий клуб.

Об этом сообщает РБ. По информации источника, итальянский клуб ведёт переговоры с одним из турецких клубов по аренде Кокорина.

При этом «Фиорентина» возьмёт на себя половину зарплаты футболиста. Сам нападающий не хочет покидать Италию.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» зимой 2021 года. С тех пор он сыграл всего в четырёх официальных матчах и не отметился результативными действиями.

Ранее «Фиорентина» обыграла «Торино» в матче Серии А.