«РБ Спорт»: Чернышенко заказал аналитику по поводу лимита на легионеров в РПЛ

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко запросил Аналитический центр при правительстве изучить вопрос и заготовить информацию по поводу возможного изменения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) и проведения первенства по системе «осень — весна».
«РБ Спорт»: Чернышенко заказал аналитику по поводу лимита на легионеров в РПЛ
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

Об этом сообщает «РБ Спорт». Отмечается, что система проведения сезона вряд ли будет изменена, но допускается, что может быть смягчён лимит на иностранных игроков. На данный момент госучреждение опрашивает различные организации на предмет целесообразности возможных реформ. 

31 августа состоялось общее собрание клубов РПЛ, где обсуждались возможные реформы и отмена лимита на легионеров. 

В настоящий момент в РПЛ действует лимит на легионеров по схеме «8 + 17». Каждый клуб может заявить на сезон не более восьми иностранцев.

Ранее бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили критически высказался о проекте реформы РПЛ.

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