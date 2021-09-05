Кавазашвили критически высказался о проекте реформы РПЛ

Бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили рассказал о своём отношении к возможным реформам в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«У нас уже были реформы, которые много всего обещали. Но к чему мы пришли? К тому, что мы провалили наш чемпионат. У нас нет футболистов. Неужели не видно? Чего добивается РФС сегодня? Подумайте, какие были последствия после переведения чемпионата на осень — весну. Мы разрушили всё», — цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

31 августа состоялось общее собрание клубов РПЛ, где обсуждались возможные реформы и отмена лимита на легионеров.

В настоящий момент в РПЛ действует лимит на легионеров по схеме «8 + 17». Каждый клуб может заявить на сезон не более восьми иностранцев.

Ранее стало известно имя главного арбитра отборочного матча чемпионата мира 2022 года между сборными России и Мальты.