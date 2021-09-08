Бенчич уступила 18-летней Радукану в четвертьфинале US Open

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Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич потерпела поражение от британки Эммы Радукану в матче 1/4 финала турнира Большого шлема US Open.
Бенчич уступила 18-летней Радукану в четвертьфинале US Open
  • © AP / Elise Amendola

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счётом 3:6, 4:6.

18-летняя Радукану является 150-й ракеткой мира, а полуфиналистка Открытого чемпионата США 2019 года Бенчич была посеяна под 11-м номером на турнире. Кроме того, швейцарка этим летом стала олимпийской чемпионкой в одиночном разряде на Играх в Токио.

В полуфинале Радукану сыграет либо с чешкой Каролиной Плишковой, либо с Марией Саккари из Греции.

Ранее россиянин Даниил Медведев заявил, что будет рад сыграть в финале US Open с сербом Новаком Джоковичем.

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