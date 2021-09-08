Собкин: Оже-Альяссим — это совсем не худший вариант для Медведева

Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин поделился ожиданиями от полуфинала Открытого чемпионата США, в котором россиянин Даниил Медведев сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

«С одной стороны, слабых оппонентов в полуфиналах турниров Большого шлема не бывает. С другой стороны, если бы Медведева спрашивали, как он смотрит на то, чтобы в полуфинале против него был Феликс, думаю, Даня был бы не против. Учитывая, кто реально мог бы там быть. Играть нужно с тем, кого даёт результат. Данный соперник — это совсем не худший вариант. Конечно, можно было и получше кого-то подобрать, но это из области фантастики. Есть термин — рабочий вариант. Шансы у Медведева хорошие, однако часто бывает, что шансы хорошие, а результаты плохие — и наоборот. Но Даня и его тренер — люди серьёзные, безусловно, они готовятся, всё изучают», — цитирует Собкина «Чемпионат».

Матч между Медведевым и Оже-Альяссимом состоится 10 сентября и начнётся ориентировочно в 22:00 мск.

Ранее Янчук выразил уверенность в том, что Медведев попадёт в финал US Open.