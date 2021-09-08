Собкин: Оже-Альяссим — это совсем не худший вариант для Медведева

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин поделился ожиданиями от полуфинала Открытого чемпионата США, в котором россиянин Даниил Медведев сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
Собкин: Оже-Альяссим — это совсем не худший вариант для Медведева
  • © AP

«С одной стороны, слабых оппонентов в полуфиналах турниров Большого шлема не бывает. С другой стороны, если бы Медведева спрашивали, как он смотрит на то, чтобы в полуфинале против него был Феликс, думаю, Даня был бы не против. Учитывая, кто реально мог бы там быть. Играть нужно с тем, кого даёт результат. Данный соперник — это совсем не худший вариант. Конечно, можно было и получше кого-то подобрать, но это из области фантастики. Есть термин — рабочий вариант. Шансы у Медведева хорошие, однако часто бывает, что шансы хорошие, а результаты плохие —  и наоборот. Но Даня и его тренер — люди серьёзные, безусловно, они готовятся, всё изучают», — цитирует Собкина «Чемпионат».

Матч между Медведевым и Оже-Альяссимом состоится 10 сентября и начнётся ориентировочно в 22:00 мск.

Ранее Янчук выразил уверенность в том, что Медведев попадёт в финал US Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить