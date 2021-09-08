Янчук: верю, что Медведев попадёт в финал US Open

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает россиянина Даниила Медведева фаворитом в полуфинальном матче Открытого чемпионата США с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
Янчук: верю, что Медведев попадёт в финал US Open
  • © AP

«Я могу быть несколько увлечённым или патриотичным, но, по моим ощущениям, в матче Медведев — Оже-Альяссим процентов 90 будет в пользу россиянина. Медведев скушает Оже-Альяссима, не поперхнувшись. Сейчас Феликс сыграл убедительно, а в целом он не особо надёжен. В таких матчах надо иметь железный характер, упорство и веру в себя — то, чего Оже-Альяссиму не всегда хватает. Я верю, что Даниил попадёт в финал US Open. Думаю, что на титул US Open сейчас претендуют три теннисиста: Медведев, Джокович и Зверев. Ставлю на эту тройку, и Оже-Альяссим сюда не попадает. Джокович воспрял, Зверев находится в отличной форме, а Даниил может выиграть на характере», — цитирует Янчука «Чемпионат».

Ранее Медведев заявил, что будет рад сыграть в финале US Open с Джоковичем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить