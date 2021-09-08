Янчук: верю, что Медведев попадёт в финал US Open

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает россиянина Даниила Медведева фаворитом в полуфинальном матче Открытого чемпионата США с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

«Я могу быть несколько увлечённым или патриотичным, но, по моим ощущениям, в матче Медведев — Оже-Альяссим процентов 90 будет в пользу россиянина. Медведев скушает Оже-Альяссима, не поперхнувшись. Сейчас Феликс сыграл убедительно, а в целом он не особо надёжен. В таких матчах надо иметь железный характер, упорство и веру в себя — то, чего Оже-Альяссиму не всегда хватает. Я верю, что Даниил попадёт в финал US Open. Думаю, что на титул US Open сейчас претендуют три теннисиста: Медведев, Джокович и Зверев. Ставлю на эту тройку, и Оже-Альяссим сюда не попадает. Джокович воспрял, Зверев находится в отличной форме, а Даниил может выиграть на характере», — цитирует Янчука «Чемпионат».

Ранее Медведев заявил, что будет рад сыграть в финале US Open с Джоковичем.