Степанова и Букин не выступят на контрольных прокатах сборной России по медицинским показаниям

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Российский танцевальный дуэт Александра Степанова / Иван Букин пропустят контрольные прокаты сборной России в Челябинске.
Степанова и Букин не выступят на контрольных прокатах сборной России по медицинским показаниям
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Как сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России, танцевальные дуэты Александра Степанова — Иван Букин, Софья Шевченко — Игорь Ерёменко, Арина Ушакова — Максим Некрасов, спортивная пара Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, а также одиночник Даниил Самсонов не смогут принять участие в прокатах по медицинским показаниям.

Расписание прокатов выглядит следующим образом:

11 сентября

12:00 (мск). Танцы. Ритм-танец

13:25. Мужчины. Короткая программа

14:45. Пары. Короткая программа

15:50. Женщины. Короткая программа

12 сентября

12:00. Танцы. Произвольный танец

13:30. Мужчины. Произвольная программа

15:05. Пары. Произвольная программа

16:15. Женщины. Произвольная программа

Полный список участников доступен здесь.

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