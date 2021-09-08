Степанова и Букин не выступят на контрольных прокатах сборной России по медицинским показаниям
- © AP
Как сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России, танцевальные дуэты Александра Степанова — Иван Букин, Софья Шевченко — Игорь Ерёменко, Арина Ушакова — Максим Некрасов, спортивная пара Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, а также одиночник Даниил Самсонов не смогут принять участие в прокатах по медицинским показаниям.
Расписание прокатов выглядит следующим образом:
11 сентября
12:00 (мск). Танцы. Ритм-танец
13:25. Мужчины. Короткая программа
14:45. Пары. Короткая программа
15:50. Женщины. Короткая программа
12 сентября
12:00. Танцы. Произвольный танец
13:30. Мужчины. Произвольная программа
15:05. Пары. Произвольная программа
16:15. Женщины. Произвольная программа
Полный список участников доступен здесь.
Ранее сообщалось, что Щербакова примет участие в церемонии открытия юниорского Гран-при в Красноярске.