Щербакова примет участие в церемонии открытия юниорского Гран-при в Красноярске
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Щербакова выступит со специальным номером вместе с юными фигуристами на открытии Гран-при, сообщает сайт Федерации фигурного катания на коньках.
Соревнования в Красноярске пройдут с 16 по 18 сентября.
17-летняя Щербакова выиграла чемпионат мира в 2021 году. Она также трижды подряд становилась чемпионкой России с 2019 по 2021 год.
В рейтинге Международного союза конькобежцев фигуристка занимает первое место.
Ранее сообщалось, что Рика Кихира перешла к тренеру Брайану Орсеру, который работал с Евгенией Медведевой.