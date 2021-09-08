Щербакова примет участие в церемонии открытия юниорского Гран-при в Красноярске

Чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова выступит на церемонии открытия четвёртого этапа юниорского Гран-при в Красноярске.

Щербакова выступит со специальным номером вместе с юными фигуристами на открытии Гран-при, сообщает сайт Федерации фигурного катания на коньках.

Соревнования в Красноярске пройдут с 16 по 18 сентября.

17-летняя Щербакова выиграла чемпионат мира в 2021 году. Она также трижды подряд становилась чемпионкой России с 2019 по 2021 год.

В рейтинге Международного союза конькобежцев фигуристка занимает первое место.

Ранее сообщалось, что Рика Кихира перешла к тренеру Брайану Орсеру, который работал с Евгенией Медведевой.