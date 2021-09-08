Кихира перешла к тренеру Орсеру, который работал с Медведевой

Японская фигуристка Рика Кихира в олимпийском сезоне будет тренироваться под руководством канадца Брайана Орсера.

«Я очень рада, что буду готовиться к зимним Олимпийским играм в Пекине под руководством тренера Брайана Орсера, который воспитал многих ведущих фигуристов», — цитирует Кихиру Kyodo.

Брайан Орсер тренировал россиянку Евгению Медведеву с 2018 по 2020 год. Под его руководством фигуристка стала бронзовой призёркой чемпионата мира 2019 года.

Орсер также является наставником двукратного олимпийского чемпиона японца Юдзуру Ханю.

Ранее Медведева озвучила стоимость тренировок у Брайана Орсера.