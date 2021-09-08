Два человека погибли в результате взрыва в Ногинске

Кихира перешла к тренеру Орсеру, который работал с Медведевой

Короткая ссылка
Японская фигуристка Рика Кихира в олимпийском сезоне будет тренироваться под руководством канадца Брайана Орсера.
Кихира перешла к тренеру Орсеру, который работал с Медведевой
  • © AP

«Я очень рада, что буду готовиться к зимним Олимпийским играм в Пекине под руководством тренера Брайана Орсера, который воспитал многих ведущих фигуристов», — цитирует Кихиру Kyodo.

Брайан Орсер тренировал россиянку Евгению Медведеву с 2018 по 2020 год. Под его руководством фигуристка стала бронзовой призёркой чемпионата мира 2019 года.

Орсер также является наставником двукратного олимпийского чемпиона японца Юдзуру Ханю.

Ранее Медведева озвучила стоимость тренировок у Брайана Орсера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить