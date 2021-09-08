Чемпион UFC считает, что дос Аньос победит Махачева

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра поделился ожиданиями от боя своего соотечественника Рафаэля дос Аньоса и россиянина Ислама Махачева.
Чемпион UFC считает, что дос Аньос победит Махачева
  • Reuters

«При всём уважении к Махачеву, но до этого он дрался с оппонентами, которые относились к нему с чрезмерным уважением. Дос Аньос хорош на руках, его джиу-джитсу находится на очень высоком уровне. Он станет настоящим испытанием для Ислама. Это будет очень тяжёлый бой для обоих. Я думаю, что дос Аньос победит Махачева», — цитирует Оливейру AG Fight.

Бой Махачева и дос Аньоса пройдёт 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов поддержал Махачева перед боем с дос Аньосом.

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