Нурмагомедов поддержал Махачева перед боем с дос Аньосом

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов поддержал российского бойца смешанных единоборств (MMA) Ислама Махачева перед боем с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом на турнире UFC 267.

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АГН «Москва»

«Просто делай», — написал Нурмагомедов в сториз в своём Instagram, опубликовав афиши предстоящего поединка. Турнир UFC 267 пройдёт в Абу-Даби в ночь с 30 на 31 октября. Ранее сообщалось, что Махачев подерётся с дос Аньосом на турнире UFC 267.