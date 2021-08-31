Нурмагомедов поддержал Махачева перед боем с дос Аньосом
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов поддержал российского бойца смешанных единоборств (MMA) Ислама Махачева перед боем с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом на турнире UFC 267.
- © Сергей Ведяшкин
- АГН «Москва»
«Просто делай», — написал Нурмагомедов в сториз в своём Instagram, опубликовав афиши предстоящего поединка.
Турнир UFC 267 пройдёт в Абу-Даби в ночь с 30 на 31 октября.
Ранее сообщалось, что Махачев подерётся с дос Аньосом на турнире UFC 267.
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