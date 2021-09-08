В ФХБ высказались о решении IIHF дисквалифицировать главу организации Баскова
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«ФХБ считает недопустимой позицию IIHF об отстранении руководителя национальной спортивной федерации от национальной и международной деятельности за выражение своей личной гражданской позиции и якобы оказанное из-за политических убеждений на спортсменов и тренеров давление со стороны председателя ФХБ Дмитрия Баскова», — гласит сообщение на официальном сайте ФХБ.
8 сентября IIHF объявила об отстранении Баскова на пять лет. Функционер был отстранён из-за того, что угрожал белорусским спортсменам в связи с их политическими убеждениями.
Ранее стало известно, что президент Федерации хоккея Белоруссии Басков дисквалифицирован на пять лет.