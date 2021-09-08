В ФХБ высказались о решении IIHF дисквалифицировать главу организации Баскова

В Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) высказались о решении Международной федерации хоккея (IIHF) об отстранении главы организации Дмитрия Баскова на пять лет.

«ФХБ считает недопустимой позицию IIHF об отстранении руководителя национальной спортивной федерации от национальной и международной деятельности за выражение своей личной гражданской позиции и якобы оказанное из-за политических убеждений на спортсменов и тренеров давление со стороны председателя ФХБ Дмитрия Баскова», — гласит сообщение на официальном сайте ФХБ.

8 сентября IIHF объявила об отстранении Баскова на пять лет. Функционер был отстранён из-за того, что угрожал белорусским спортсменам в связи с их политическими убеждениями.

Ранее стало известно, что президент Федерации хоккея Белоруссии Басков дисквалифицирован на пять лет.