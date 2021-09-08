Президент Федерации хоккея Белоруссии Басков дисквалифицирован на пять лет
- Reuters
Об этом сообщает официальный сайт IIHF.
Решение дисквалифицировать Баскова приняли по итогам расследования, проведенного дисциплинарной комиссией IIHF. Было доказано, что он нарушил кодекс поведения IIHF, а также принципы Олимпийской хартии.
Действие наказания вступает в силу 10 сентября 2021 года и заканчивается 9 сентября 2026 года.
Функционер отстранён от любой хоккейной деятельности на национальном и международном уровнях.
Ранее Рене Фазель объяснил, почему Национальная хоккейная лига может не отпустить игроков на Олимпиаду.