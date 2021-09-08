Президент Федерации хоккея Белоруссии Басков дисквалифицирован на пять лет

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Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала президента Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова на пять лет.
Президент Федерации хоккея Белоруссии Басков дисквалифицирован на пять лет
  • Reuters

Об этом сообщает официальный сайт IIHF. 

Решение дисквалифицировать Баскова приняли по итогам расследования, проведенного дисциплинарной комиссией IIHF. Было доказано, что он нарушил кодекс поведения IIHF, а также принципы Олимпийской хартии.

Действие наказания вступает в силу 10 сентября 2021 года и заканчивается 9 сентября 2026 года.

Функционер отстранён от любой хоккейной деятельности на национальном и международном уровнях.

Ранее Рене Фазель объяснил, почему Национальная хоккейная лига может не отпустить игроков на Олимпиаду.

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