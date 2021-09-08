Президент Федерации хоккея Белоруссии Басков дисквалифицирован на пять лет

Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала президента Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова на пять лет.

Об этом сообщает официальный сайт IIHF.

Решение дисквалифицировать Баскова приняли по итогам расследования, проведенного дисциплинарной комиссией IIHF. Было доказано, что он нарушил кодекс поведения IIHF, а также принципы Олимпийской хартии.

Действие наказания вступает в силу 10 сентября 2021 года и заканчивается 9 сентября 2026 года.

Функционер отстранён от любой хоккейной деятельности на национальном и международном уровнях.

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