Фазель объяснил, почему НХЛ может не отпустить игроков на Олимпиаду
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- РИА Новости
«Было очень тяжело сделать так, чтобы игроки поехали в Пекин, особенно при текущей ситуации с коронавирусом. НХЛ — это бизнес, и мы должны понимать, что они потеряли большие деньги из-за пандемии. Поэтому мы не могли не дать возможность лиге отказаться ехать на Игры», — цитирует Фазеля ТАСС.
Напомним, что в НХЛ согласились отпустить хоккеистов на Олимпийские игры в Пекине. Соглашение предусматривает возможность отказа в случае, если ситуация с коронавирусной инфекцией в мире изменится к худшему.
Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.
Ранее Фазель заявил, что IIHF приветствует решение вернуть на Олимпиаду хоккей с участием лучших игроков.