Фазель объяснил, почему НХЛ может не отпустить игроков на Олимпиаду

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель объяснил, почему Национальная хоккейная лига (НХЛ) может не отпустить игроков на зимние Олимпийские игры в Пекине.

«Было очень тяжело сделать так, чтобы игроки поехали в Пекин, особенно при текущей ситуации с коронавирусом. НХЛ — это бизнес, и мы должны понимать, что они потеряли большие деньги из-за пандемии. Поэтому мы не могли не дать возможность лиге отказаться ехать на Игры», — цитирует Фазеля ТАСС.

Напомним, что в НХЛ согласились отпустить хоккеистов на Олимпийские игры в Пекине. Соглашение предусматривает возможность отказа в случае, если ситуация с коронавирусной инфекцией в мире изменится к худшему.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Фазель заявил, что IIHF приветствует решение вернуть на Олимпиаду хоккей с участием лучших игроков.