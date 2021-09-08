Фазель объяснил, почему НХЛ может не отпустить игроков на Олимпиаду

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель объяснил, почему Национальная хоккейная лига (НХЛ) может не отпустить игроков на зимние Олимпийские игры в Пекине.
Фазель объяснил, почему НХЛ может не отпустить игроков на Олимпиаду
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Было очень тяжело сделать так, чтобы игроки поехали в Пекин, особенно при текущей ситуации с коронавирусом. НХЛ — это бизнес, и мы должны понимать, что они потеряли большие деньги из-за пандемии. Поэтому мы не могли не дать возможность лиге отказаться ехать на Игры», — цитирует Фазеля ТАСС.

Напомним, что в НХЛ согласились отпустить хоккеистов на Олимпийские игры в Пекине. Соглашение предусматривает возможность отказа в случае, если ситуация с коронавирусной инфекцией в мире изменится к худшему.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Фазель заявил, что IIHF приветствует решение вернуть на Олимпиаду хоккей с участием лучших игроков.

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