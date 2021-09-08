Орлов отреагировал на запрет ФИФА Клаудиньо и Малкому играть за «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на новость о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) запретила игрокам «Зенита» Клаудиньо и Малкому выступать за петербургский клуб до 14 сентября.

«Я не в курсе ситуации. В «Зените» свои соображения. Плохо, конечно! Надо послушать Медведева...» — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Клаудиньо и Малком отправились в расположение сборной Бразилии на игры отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года, однако «Зенит» отозвал их из национальной команды.

Ранее сообщалось, что Бразильская конфедерация футбола подала жалобу на «Зенит» в ФИФА.