Орлов отреагировал на запрет ФИФА Клаудиньо и Малкому играть за «Зенит»
- РИА Новости
«Я не в курсе ситуации. В «Зените» свои соображения. Плохо, конечно! Надо послушать Медведева...» — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Клаудиньо и Малком отправились в расположение сборной Бразилии на игры отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года, однако «Зенит» отозвал их из национальной команды.
Ранее сообщалось, что Бразильская конфедерация футбола подала жалобу на «Зенит» в ФИФА.