Федерация хоккея Белоруссии отреагировала на дисквалификацию Баскова

Федерация хоккея Белоруссии (ФХБ) выступила с заявлением по поводу дисквалификации своего главы Дмитрия Баскова.

«ФХБ считает недопустимой позицию IIHF по отстранению руководителя национальной спортивной федерации от национальной и международной деятельности за выражение личной гражданской позиции и якобы оказанное из-за политических убеждений на спортсменов и тренеров давление со стороны председателя ФХБ Дмитрия Баскова», — говорится в заявлении федерации.

В ФХБ считают, что решение было принято в связи с давлением на IIHF.

В ближайшее время федерация примет решение по обжалованию дисквалификации Баскова.

Ранее сообщалось, что президента Федерации хоккея Белоруссии Баскова дисквалифицировали на пять лет.