Помощник президента России высказался о реформах в российском футболе

Помощник президента России Игорь Левитин поделился мнением о реформах в российском футболе.

«Российский футбольный союз предложил свой вариант. Будем рассматривать на исполкоме», — цитирует Левитина «Спорт-Экспресс».

13 июля появилась информация, что розыгрыш Российской премьер-лиги могут начать проводить по швейцарской системе: весной первые шесть команд турнирной таблицы проводят два круга между собой, а команды с седьмого по 16-е место играют один круг.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что реализация идей, которые будут предложены в ходе работы форума «Россия — спортивная держава», поможет развитию спорта в стране.