Матыцин: роль России в спортивном сообществе остаётся значимой

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Министр спорта Олег Матыцин заявил, что Россия продолжает играть значимую роль в международном спортивном сообществе.
Матыцин: роль России в спортивном сообществе остаётся значимой
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«Форум давно зарекомендовал себя не только на внутренней, но и международной арене. Здесь много гостей из-за рубежа. Это ещё раз подчёркивает, что Россия продолжает играть значимую роль в международном спортивном сообществе», — заявил Матыцин на форуме «Россия — спортивная держава» в Казани.

Министр отметил, что основная тема форума — обсуждения планов реализации «Стратегии-2030», которая по поручению президента России была утверждена правительством.

«Более пяти тысяч человек, более ста организаций подали заявку на участие в форуме», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что реализация идей, которые будут предложены в ходе работы форума «Россия — спортивная держава», поможет развитию спорта в стране.

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