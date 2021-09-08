Российские спортсмены выступят на Корпоративных играх под своим флагом
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«В октябре в Афинах пройдут летние Корпоративные игры. Это потрясающее событие с точки зрения вовлечения разных людей в единый порыв заниматься спортом. На соревнования приедут около 3 тыс. человек, будет 29 видов спорта. В российскую делегацию войдут около 100 человек, это будет её первое в истории участие в Корпоративных играх. Спортсмены будут выступать под российским флагом, для них не будет никаких ограничений», — рассказал Галаев RT.
Ранее сообщалось, что Россия впервые примет Корпоративные игры в 2023 году.