Российские спортсмены выступят на Корпоративных играх под своим флагом

Президент Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы» Илья Галаев прокомментировал первое участие российских спортсменов в Корпоративных играх, которые состоятся в 2021 году.

«В октябре в Афинах пройдут летние Корпоративные игры. Это потрясающее событие с точки зрения вовлечения разных людей в единый порыв заниматься спортом. На соревнования приедут около 3 тыс. человек, будет 29 видов спорта. В российскую делегацию войдут около 100 человек, это будет её первое в истории участие в Корпоративных играх. Спортсмены будут выступать под российским флагом, для них не будет никаких ограничений», — рассказал Галаев RT.

Ранее сообщалось, что Россия впервые примет Корпоративные игры в 2023 году.