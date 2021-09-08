Россия впервые примет Корпоративные игры в 2023 году

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Президент Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы» Илья Галаев рассказал, что Россия примет в 2023 году Корпоративные игры в Москве.
Россия впервые примет Корпоративные игры в 2023 году
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«Как активные члены Международной федерации корпоративного спорта с 2019 года, мы подали заявку на проведение Всемирных корпоративных игр в Москве в 2023 году. Примерно через месяц она будет официально одобрена. Несколько городов могли бы тоже их провести, но Москва сама заняла активную позицию», — рассказал Галаев RT.

Он отметил, что на соревнования любителей не распространятся ограничения, которые действуют в отношении российского профессионального спорта.

«Игры организуют «Трудовые резервы», нам это интересно, потому что это возможность провести соревнования в условиях пандемии и той ситуации, когда притесняют российский профессиональный спорт. Здесь же соревнуются любители за свои деньги, которым это никто запретить не может. Это хороший пример: в страну приедут несколько тысяч спортсменов, и мы покажем, что никаких ограничений для спорта нет», — добавил Галаев.

Ранее Путин не исключил возможности проведения Олимпийских игр в России.

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