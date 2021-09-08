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Уткин цитатой Высоцкого отреагировал на уход Канделаки с «Матч ТВ»

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Спортивный журналист Василий Уткин иронично прокомментировал новость об уходе Тины Канделаки с поста генерального продюсера «Матч ТВ».
Уткин цитатой Высоцкого отреагировал на уход Канделаки с «Матч ТВ»
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь — они в окно», — процитировал Уткин Владимира Высоцкого в своём Telegram-канале.

Тина Канделаки назначена на пост заместителя генерального директора холдинга «Газпром-Медиа».

Должность генерального продюсера «Матч ТВ» займёт Александр Тащин, являющийся главным редактором телеканала.

Ранее сообщалось, что Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера «Матч ТВ».

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