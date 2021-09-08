Уткин цитатой Высоцкого отреагировал на уход Канделаки с «Матч ТВ»
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- РИА Новости
«Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь — они в окно», — процитировал Уткин Владимира Высоцкого в своём Telegram-канале.
Тина Канделаки назначена на пост заместителя генерального директора холдинга «Газпром-Медиа».
Должность генерального продюсера «Матч ТВ» займёт Александр Тащин, являющийся главным редактором телеканала.
Ранее сообщалось, что Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера «Матч ТВ».