Уткин цитатой Высоцкого отреагировал на уход Канделаки с «Матч ТВ»

Спортивный журналист Василий Уткин иронично прокомментировал новость об уходе Тины Канделаки с поста генерального продюсера «Матч ТВ».

«Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь — они в окно», — процитировал Уткин Владимира Высоцкого в своём Telegram-канале.

Тина Канделаки назначена на пост заместителя генерального директора холдинга «Газпром-Медиа».

Должность генерального продюсера «Матч ТВ» займёт Александр Тащин, являющийся главным редактором телеканала.

Ранее сообщалось, что Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера «Матч ТВ».