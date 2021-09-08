В Williams рассказали о кандидатах на замену Расселлу

Руководитель команды «Формулы-1» Williams Йост Капито рассказал о кандидатах на замену британцу Джорджу Расселлу.

«У нас есть несколько вариантов, мы объявим о нашем решении позднее. Алекс Албон — не единственный кандидат на место в Williams», — цитирует Капито GrandPX.

Он также отметил, что команда знала о переходе Расселла в Mercedes.

Джордж Расселл с сезона-2022 будет выступать за Mercedes. 23-летний британец входил в команду Williams с 2019 года. В августе Расселл стал вторым в Гран-при Бельгии.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон отреагировал на переход Расселла в Mercedes.