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В Williams рассказали о кандидатах на замену Расселлу

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Руководитель команды «Формулы-1» Williams Йост Капито рассказал о кандидатах на замену британцу Джорджу Расселлу.
В Williams рассказали о кандидатах на замену Расселлу
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«У нас есть несколько вариантов, мы объявим о нашем решении позднее. Алекс Албон — не единственный кандидат на место в Williams», — цитирует Капито GrandPX.

Он также отметил, что команда знала о переходе Расселла в Mercedes.

Джордж Расселл с сезона-2022 будет выступать за Mercedes. 23-летний британец входил в команду Williams с 2019 года. В августе Расселл стал вторым в Гран-при Бельгии.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон отреагировал на переход Расселла в Mercedes.

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